Manchester United prolonge l’un de ses vétérans !

Son retour l’été dernier avait surpris tout son monde. Pourtant, après un contrat spécial de deux mois l’été dernier, Jonny Evans avait finalement signé avec Manchester United pour l’intégralité de la saison 2023-2024. Formé chez les Red Devils et passé par le club entre 2004 et 2014, le défenseur central était amené à jouer quelques minutes par-ci par-là. Profitant finalement de blessures et de méformes de bon nombre de ses coéquipiers, le natif de Belfast, âgé de 36 ans, s’est fait une place de choix dans l’arrière-garde d’Erik ten Hag et a compilé trente rencontres lors de la dernière cuvée.

La suite après cette publicité

Vétéran et leader vocal de ce groupe mancunien, Jonny Evans a été prolongé ce vendredi d’une saison supplémentaire. L’ancien de West Bromwich Albion et de Leicester a fait part de sa joie aux médias du club : «je suis ravi d’avoir prolongé mon contrat à Manchester United pour une autre saison. Jouer pour ce grand club et ressentir le soutien de nos incroyables fans est toujours un privilège. Revenir au club la saison dernière a été un honneur ; représenter l’équipe sur le terrain aux côtés de coéquipiers fantastiques sous la direction d’un excellent manager. Gagner la FA Cup ensemble a été une expérience inoubliable ; je sais que nous pouvons nous battre pour remporter d’autres trophées la saison prochaine.»