Pierre Sage veut voir l’OL gagner l’Europa League

14 mois. Voilà la durée de la folle idylle entre l’OL et Pierre Sage. Alors que l’ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star était arrivé dans la peau d’un simple intérimaire, ce dernier a simplement métamorphosé une équipe rhodanienne dernière à son arrivée puis sixième en fin de saison. En début de saison, le coach de 45 ans était encore sur le banc des Gones. Et après une première partie de saison réussie, il a finalement été remercié après un mois de janvier très compliqué avec les Rhodaniens. Invité du Canal Football Club ce dimanche, l’ancien entraîneur de l’OL a affirmé qu’il était encore un fervent supporter du club lyonnais en Europa League, alors qu’il avait été un grand artisan de la qualification directe des Lyonnais en 8es de finale de C3 :

«Si ça me ferait plaisir qu’ils aillent au bout ? bien sûr, je souhaite qu’ils aillent au bout, je reste supporter complet du club, des joueurs et je serai derrière Paulo Fonseca. S’ils sont meilleurs avec Fonseca qu’avec moi ? Je ne sais pas, on n’a pas joué contre Bucarest (rires), je pense qu’il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, après il a forcément quelques choses un peu différentes dans la manière d’apporter ses principes, de manager les joueurs, mais je pense que dans les équipes alignées, dans les changements, les positions des joueurs, c’est dans la lignée.»