Olympiakos - Fiorentina : les compositions sont tombées

Jour de finale à Athènes. L’Olympiakos et la Fiorentina se disputent le troisième titre en Ligue Europa Conférence ce mercredi soir en Grèce (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Les Italiens chercheront à prendre leur revanche après avoir chuté sur la dernière marche la saison passée.

La suite après cette publicité

Mendilibar, coach de l’Olympiakos, aligne un 4-3-3 où figurent notamment Chiquinho, Iborra et Hezze dans l’entrejeu, El-Kaabi étant accompagné par Podence et Fortounis dans le secteur offensif. En face, Italiano présente un schéma similaire avec un trio Gonzalez-Belotti-Kouamé devant un milieu de terrain composé de Bonaventura, Arthur et Mandragora.

Les compositions :

Olympiakos : Tzolakis - Rodinei, Retsos, Carmo, Quini - Chiquinho, Iborra, Hezze - Podence, El-Kaabi, Fortounis.

La suite après cette publicité

Fiorentina : Terracciano - Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi - Bonaventura, Arthur, Mandragora - Gonzalez, Belotti, Kouamé.