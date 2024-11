Nantes : Antoine Kombouaré est fixé pour son avenir

Dominés et battus par Le Havre (0-2), à La Beaujoire, dimanche soir, les Nantais n’ont pas existé tout au long de la partie, notamment en début de match après une ouverture du score encaissée au bout de trois minutes. 16e de Ligue 1, le FC Nantes est en pleine crise après 12 journées de Ligue 1 et la place d’Antoine Kombouaré était menacé.

Mais d’après les informations de [L’Équipe](), Antoine Kombouaré sera toujours bien sur le banc nantais samedi prochain, pour le déplacement contre le Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Le coach nantais reste soutenu par sa direction et ses joueurs, malgré neuf matches d’affilée sans succès et un ratio de 0.9 point/match depuis son retour sur le banc de Nantes en mars dernier. Mais sa position n’est pas encore assurée d’ici la trêve internationale, avec un programme chargé dont Rennes, Brest, Lille et Monaco au programme après Paris.