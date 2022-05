AC Milan : Theo Hernandez a bluffé tout le monde

La suite après cette publicité

Plus qu'un but. Hier soir, Theo Hernandez a inscrit à la 75ème minute le but du 2 à 0, après l'ouverture du score de Rafael Leão, lors de la victoire face à l'Atalanta Bergame. Une réalisation tout simplement magnifique de la part de l'international tricolore. Après la récupération de Rade Krunic dans les pieds de Jérémie Boga, Hernandez a traversé tout le terrain balle au pied, surclassant ses adversaires, avant de terminer sa magnifique chevauchée par un tir croisé du gauche parfait. Une inspiration géniale et exceptionnelle qui a enflammé le public milanais. Mais pas que.

Ce lundi, la presse italienne s'est agenouillée devant le Français, l'un des deux meilleurs joueurs de la saison milanaise avec Leão selon elle. "Theo Hernandez, spectaculaire", a titré le Corriere dello Sport, qui lui a attribué la note de 7,5 et qui a ensuite ajouté : «un but à la George Weah a été inventé, de la défense au but 2-0. La chevauchée du Français est spectaculaire». La Gazzetta dello Sport lui a aussi rendu hommage. «Theo, un sprint à la Weah», titre la publication au papier rose avant de développer sur le sujet.

«Le but le plus important de ma vie»

«Après le 9, voici le 19. Theo Hernandez a marqué un but à George Weah, pour saluer le public de Meazza et prendre rendez-vous pour la saison prochaine : le fantastique 2-0 à l'Atalanta pourrait devenir le sceau signature du Scudetto, mais l'Inter avait d'autres plans et ensuite il faudra attendre. Personne, en revanche, ne pourra refuser à Théo une place dans la galerie des plus beaux buts des Rossoneri», précise la Gazzetta, qui parle d'un vrai "chef d'oeuvre" de la part de l'ancien joueur du Real Madrid, que Pep Guardiola et City devraient recruter selon Bacary Sagna.

Loin de tout cela, Theo Hernandez a savouré, lui dont le but a été comparé à ceux de George Weah contre Vérone et Andriy Shevchenko contre Bari. «C'était une soirée incroyable. Voir ces fans heureux après une longue période est formidable. Je suis très content de jouer pour cette équipe. J'ai commencé à avancer avec la balle pour atteindre le but de l'adversaire et un grand but est sorti. C'est le plus important de ma vie, mais le mérite en revient à nos fans et à tous ceux qui ont travaillé pour arriver à ce point. Aujourd'hui, c'était la première fois que mon fils venait me voir, c'était magnifique». Une soirée parfaite pour le joueur et son club, qui a fait un pas vers le titre en Serie A.