Liverpool : James Milner peste contre la Super League

Ce soir, Liverpool était le seul club des douze membres fondateurs de la Super League à jouer. Alors forcément, les Reds ont été assaillis de questions. Et malheureusement, c’est le même discours qui est ressorti à chaque fois. Le staff et les joueurs ont été impuissants face à la décision de leurs dirigeants. Après Jürgen Klopp, James Milner a lui aussi fait savoir qu’il n’avait pas eu son mot à dire, tout en indiquant qu’il était farouchement contre cette nouvelle compétition.

« Je ne peux que donner mon avis personnel et je n'aime pas ça du tout et j'espère que ça n'arrivera pas. Le système actuel fonctionne bien depuis longtemps, ce qui a rendu cet événement si spécial. Nous avons gagné le droit de gagner la Ligue des Champions et le droit de gagner la Premier League. Le produit que nous avons actuellement est très bon. C'est difficile. En arrivant au match aujourd'hui, les supporters de Leeds ont montré ce qu’ils en pensaient. En tant que joueurs, nous n'avons pas vraiment notre mot à dire, c'est donc un peu injuste. Tout ce que nous pouvons faire est d'essayer de gagner des matchs de football », a-t-il déclaré à Skysports.