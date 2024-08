Mercato : c’est la guerre entre le PSG et l’OL !

La Ligue 1 fait son grand retour ce vendredi soir. Et c’est le champion en titre, le Paris Saint-Germain, qui ouvre le bal. Les Franciliens vont affronter le HAC à 20h45 (match à suivre sur notre site en direct en live commenté). On va donc pouvoir avoir un aperçu de ce nouveau PSG version 2024-25. Mais ce n’est pas encore sa version finale puisque Luis Enrique veut apporter encore quelques retouches à son effectif. En effet, l’Asturien comme Luis Campos espèrent que plusieurs joueurs s’en iront d’ici à la fin de l’été. Une dizaine d’éléments sont ainsi concernés.

Dans le sens des arrivées, Paris veut également du sang neuf. Un défenseur central droitier, capable de jouer aussi au poste de latéral droit afin de suppléer Achraf Hakimi, ainsi qu’un attaquant de pointe sont désirés. Le club de la capitale veut aussi mettre la main sur un élément créatif dans le secteur offensif. Comme expliqué hier sur notre site, la piste menant à Rayan Cherki (20 ans) a été relancée. Une bonne chose pour le joueur sous contrat jusqu’en 2025, que l’OL aimerait vendre pour une quinzaine de millions d’euros.

NAK vs John Textor

Courtisé un temps par le RB Leipzig et le BVB, le Français, qui est toujours suivi par la Lazio, avait indiqué être intéressé par le projet parisien il y a quelques semaines. Un accord avait d’ailleurs été trouvé entre Paris et Lyon à l’époque. Mais ce dossier avait traîné par la suite. Aujourd’hui, il est encore d’actualité. Mais son départ vers la capitale, comme Bradley Barcola il y a un an, n’est pas encore acté. En effet, ce dossier est compliqué par les relations très tendues entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais précise Le Parisien. Même son de cloche dans les colonnes de L’[Equipe](https://www.lequipe.fr/[]()).

Le quotidien sportif explique que Nasser Al-Khelaïfi et John Textor ne veulent plus s’adresser la parole depuis l’épisode des droits TV. Les deux hommes s’étaient écharpés lors de la réunion entre les clubs de L1. Opposé aux formats proposés par beIN Sports et DAZN pour racheter les droits TV de la Ligue 1, l’Américain avait publié un communiqué de presse incendiaire. Ce qui a déplu à NAK. Ce conflit s’exporte même sur le mercato où NAK ne veut faire aucun cadeau aux Gones et se montrera très dur lors des négociations. Pour le moment, les deux clubs n’ont pas repris les discussions. Rayan Cherki, lui, est pris en otage entre les deux clubs.