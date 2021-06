Rémy Descamps revient en France et signe à Nantes

Le FC Nantes recrute un nouveau gardien. Après avoir enregistré l’arrivée définitive d’Alban Lafont il y a plusieurs semaines, les Canaris viennent de signer Rémy Descamps (24 ans). L’ancien portier du Paris Saint-Germain, formé dans la capitale française, arrive en provenance de Charleroi, en Belgique, avec qui il a participé à 14 rencontres de Jupiler League la saison dernière.

Passé par Tours et Clermont en prêt, Rémy Descamps retrouve la France en paraphant un bail de 3 ans avec le FCN, qui s’est maintenu en Ligue 1 de justesse. Le montant du transfert n’est pas connu, mais le dernier rempart français arrivait dans la dernière année de son contrat en Belgique puisque son bail avec Charleroi prenait fin à l’été 2022.

