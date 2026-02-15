FA Cup : Arsenal colle un 4-0 à Wigan et file en 8e de finale

Pour le compte des 16es de finale de la FA Cup, Arsenal recevait Wigan, ce dimanche après-midi à l’Emirates Stadium. Face à la formation de League One (troisième division anglaise), les hommes de Mikel Arteta ont parfaitement entamé leur partie. Dès les premières minutes, les Londoniens ont pris l’ascendant territorial. Noni Madueke a conclu avec calme une action collective initiée par Eberechi Eze, offrant l’avantage aux siens d’entrée (11e, 1-0). Puis, Gabriel Martinelli a doublé la mise pour les Gunners à l’entrée de la surface, plein de sang-froid (18e, 2-0).

Les visiteurs ont ensuite vu la foudre s’abattre dans leur surface, avec le but contre son camp de Jack Paul Hunt (23e, 3-0), et la sublime douceur de Gabriel Jesus, concluant avec un lob devant le portier adverse quatre minutes plus tard (27e,4-0). Après la pause, Viktor Gyökeres a trouvé le poteau droit de Wigan, mais le score n’a plus bougé malgré les longues phases de possession londonienne. Arsenal file donc sur la prochaine marche de la compétition, tout comme Liverpool, Chelsea et Manchester City. De son côté, Wigan est bel et bien éliminé.