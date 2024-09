OM : l’incroyable métamorphose de Luis Henrique

« Il a déjà marqué plus de buts que la saison dernière. J’attends beaucoup de lui. Il doit être concret et déterminant avec et sans ballon. Tous les joueurs de l’OM ont les qualités pour marquer, faire des passes décisives et réaliser le travail défensif ». Voici ce que déclarait Roberto De Zerbi au sujet de Luis Henrique, quelques minutes après le récital offensif des siens à Brest lors de la première journée de L1. Une sortie médiatique remarquée symbolisant aussi bien la confiance accordée au Brésilien de 22 ans que l’exigence incarnée par le nouveau technicien marseillais. Qu’importe, le symbole. Le natif de João Pessoa, revenu de Botafogo où il était prêté, est aujourd’hui bien décidé à appliquer les consignes à la lettre. Et l’efficacité est redoutable.

Double buteur contre le SB29 en ouverture de bal, l’ailier auriverde enchaînait, samedi soir, une troisième titularisation en autant de rencontres. Préféré à Jonathan Rowe, arrivé en provenance de Norwich, dans le couloir gauche de l’attaque phocéenne, Henrique a pourtant vécu des premières délicates. Gêné par l’intensité toulousaine, à l’instar de ses partenaires, c’est pourtant lui qui était à l’origine du déclic marseillais. Après un superbe relais avec Quentin Merlin, il offrait un premier décalage avant d’être retrouvé et de servir Mason Greenwood dans le dos de la défense. La suite appartenant au génie de l’ancien joueur de Manchester United (16e). Loin d’être rassasié et multipliant les efforts, notamment sur le plan défensif, Henrique ne tardait pas avant de se montrer une nouvelle fois décisif.

Un sang froid déroutant

Sur une bévue de l’arrière-garde toulousaine, il profitait de la déviation d’Elye Wahi pour décaler Greenwood, auteur d’un doublé en quelques secondes (17e). Dans tous les bons coups, le droitier d’1m81, récemment prolongé jusqu’en juin 2028 par sa direction, était également à l’origine du troisième but olympien. Une réalisation qui aurait même pu lui être accordée si sa frappe du droit n’avait pas été déviée de la main par Charlie Cresswell (52e). Percutant, irréprochable dans son état d’esprit et crédité d’un 8 par la rédaction FM, Henrique aura quoi qu’il en soit une nouvelle fois prouvé qu’il pourrait avoir une belle carte à jouer lors de cette cuvée 2024-2025. Une belle réponse apportée par celui qui avait pourtant été très décrié lors de ses débuts à l’OM, avant de rentrer au Brésil pour tenter de se relancer.

Une belle satisfaction, également, pour Roberto De Zerbi, qui n’a d’ailleurs pas manqué de le rappeler lors de son passage en conférence de presse. « C’est un super gamin et il peut encore faire mieux à mon avis. Je suis convaincu qu’il le fera parce qu’au-delà du terrain, il faut la faim, l’ambition, la motivation, et lui, il a tout ça… » Réputé pour sa capacité à développer des jeunes profils, le nouveau coach marseillais semble, pour sa part, avoir trouvé les mots justes, offrant ainsi la possibilité à l’ailier gauche brésilien de pleinement s’épanouir sous la tunique phocéenne. Pas question en revanche de baisser le pied. C’est bien l’exigence et le travail qui guideront les choix de Roberto de Zerbi cette saison. Luis Henrique, qui va pouvoir se reposer de ce début de saison tonitruant lors de la trêve internationale, est prévenu et compte bien poursuivre sur sa lancée lors de la 4e journée face à l’OGC Nice…