OM : Frank McCourt veut acheter… TikTok

C’est un des gros dossiers du moment dans l’actualité mondiale et géopolitique : le gouvernement américain menace de bannir la plateforme chinoise TikTok de son territoire. ByteDance, propriétaire de la plateforme, doit ainsi vendre sa plateforme, ou elle sera interdite sur le territoire nord-américain.

Et comme l’indique Le Figaro Frank McCourt s’est positionné. Le boss de l’Olympique de Marseille veut réunir plusieurs investisseurs pour s’emparer de l’entreprise, lui qui est très intéressé par les problématiques liées aux technologies et à cybersécurité et la protection de l’enfance ; argument central du gouvernement américain dans sa croisade contre TikTok. Affaire à suivre…