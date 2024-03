L’OL a fait une offre impossible à refuser à Malick Fofana

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais a mis la main sur le jeune et prometteur Malick Fofana, grand espoir belge de 18 ans de La Gantoise. De passage en conférence de presse avec les Diablotins, il a évoqué son transfert chez les Gones. «C’était une surprise. Le jour avant notre départ en stage, La Gantoise a informé mon entourage que Lyon avait fait une offre intéressante. Si je voulais partir, un transfert était possible .La décision m’appartenait. J’ai eu une discussion avec le directeur sportif de Lyon et j’ai été intéressé par un départ. Un jour plus tard, je me suis envolé pour Lyon et tout s’est vite passé.»

La suite après cette publicité

Il a ajouté ensuite : «je sentais que j’étais prêt pour un niveau supérieur. Lyon m’a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser et a présenté un projet sportif parfait. Je pouvais aller dans un club et un championnat plus importants, tout en ayant toujours des opportunités. C’était idéal pour mon développement. Le fait que Lyon était alors en position de relégation ? Je n’étais pas inquiet à ce sujet. Je savais qu’ils n’y resteraient pas longtemps.» Pour le moment, Fofana a eu le nez creux, lui qui a joué 12 rencontres toutes compétitions confondues avec les Gones (4 titularisations, 1 but).