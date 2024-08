West Ham recrute Mohamadou Kanté et le prête au PFC

Cet été, West Ham mène un mercato plutôt séduisant. Les Hammers ont mis la main sur Niclas Füllkrug, Crysencio Summerville, Max Kilman, Jean-Clair Todibo, Guido Rodriguez ou encore Luis Guilherme. Mais nous vous avons révélé en début de semaine que les Londoniens n’avaient pas terminé leurs emplettes. En effet, nous vous avons expliqué que le jeune Mohamadou Kanté (18 ans) avait passé sa visite médicale et qu’il allait signer un cotnrat de 5 ans avant de retourner au PFC en prêt pour une seule saison.

La suite après cette publicité

Ce jeudi, les Hammers ont officialisé la nouvelle via un communiqué de presse. «West Ham United a recruté le prometteur milieu de terrain français Mohamadou Kanté du club de Ligue 2 du Paris FC. Le joueur de 18 ans rejoint le Club pour un contrat de cinq ans et reviendra au Paris FC en prêt pour la saison 2024/25.» Le milieu va encore grandir en France avant de partir à la conquête de l’Angleterre dans un an.