Le Real Madrid annonce le départ d’un jeune joueur

Le Real Madrid ne compte plus forcément recruter d’ici à la fin du mercato. En revanche, les Espagnols souhaitent dégraisser. Le club ibérique vient d’ailleurs d’annoncer le départ de l’un de ses joueurs dans un communiqué de presse. Il s’agit de Juanmi Latasa, jeune attaquant âgé de 23 ans.

«Le Real Madrid CF et le Real Valladolid ont trouvé un accord pour le transfert de notre joueur Latasa. Latasa est arrivé au Real Madrid en 2016 à l’âge de 15 ans, et depuis lors, il a joué dans toutes les catégories de notre équipe de jeunes, devenant champion de la Ligue des Jeunes en 2020. Il a fait partie du Castilla pendant deux saisons et a fait ses débuts avec le Real Madrid A en 2022. Latasa a joué en prêt au Getafe CF au cours des deux dernières saisons. Le Real Madrid lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, bonne chance dans cette nouvelle étape de sa vie.» Le joueur doit apprécier ces mots.