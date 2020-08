LdC : Kingsley Coman veut affronter le PSG en finale

Le rouleau compresseur du Bayern Munich est venu terrasser le FC Barcelone. Une humiliation 8 buts à 2 en forme de gros coup de poing sur la table pour venir se placer en grand favori de la Ligue des Champions. Qualifiés en demi-finale contre Manchester City ou l'OL, les Bavarois peuvent rêver. Kingsley Coman, lui, est rentré en fin de match mais il n'a pas pu marquer son but. Formé au PSG, il a évoqué la possibilité de rencontrer son club formateur en finale.

En interview d'après-match, il a souhaité retrouver le club de la capitale lors du match pour la coupe aux grandes oreilles : « On a fait un super match, un très très gros match. On est vraiment satisfait, on est tous heureux. On va bien en profiter avant de se reconcentrer pour la demi-finale. Une finale PSG-Bayern ? Ce serait beau, ce serait beau. Mais avant il y a une demi-finale où l’on va affronter Manchester City ou Lyon. D’abord la demie, et après la finale ». Une affiche PSG - Bayern, on peut en saliver d'avance.