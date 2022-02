Lens - Bordeaux : les compositions sont tombées

La 24e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un duel entre le RC Lens et les Girondins de Bordeaux. A domicile, les Nordistes poursuivent dans leur traditionnel 3-4-1-2 avec Wuilker Farinez dans les cages derrière Christopher Wooh, Kevin Danso et Facundo Medina. Les rôles de pistons sont assurés par Jonathan Clauss et Massadio Haïdara tandis qu'on retrouve Cheick Doucouré et Seko Fofana dans le double pivot. Enfin, Gaël Kakuta est soutenu par Florian Sotoca et Arnaud Kalimuendo.

La suite après cette publicité

De son côté, Bordeaux s'articule dans un 4-3-3 avec Gaëtan Poussin comme dernier rempart. Il peut compter sur Enock Kwateng, Marcelo Guedes, Anel Ahmedhodzic et Gidéon Mensah en défense. Joshua Guilavogui, Jean Onana et Fransergio forment le milieu de terrain. Seul en pointe, Hwang Ui-jo est soutenu par Alberth Elis et Rémi Oudin.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Lens : Farinez - Wooh, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Haïdara - Kakuta - Sotoca, Kalimuendo

Bordeaux : Poussin – Kwateng, Marcelo, Ahmedhodzic, Mensah – Guilavogui, Fransergio, Onana – Elis, Hwang, Oudin