Iker Casillas prend la défense de Cristiano Ronaldo

Coéquipier du quintuple ballon d'Or au Real Madrid pendant 6 ans (2009-2015), Iker Casillas s'est immédiatement rangé du côté de CR7 sur ses réseaux sociaux, rapporte Sport), face aux critiques qu'il subi depuis quelques mois. « Les gens ne peuvent pas oublier ce qu'il a fait si rapidement quand ils en parlent. Si tu veux, je peux leur rappeler (...) ».

Avant que qu'il rajoute : « de plus, il va continuer à faire beaucoup plus ! J'aimerais l'avoir dans mon équipe tout le temps. Il a la capacité de jouer au plus haut niveau. C'est un joueur de première classe.» Des propos qui devraient ravir Ronaldo, qui vit personnellement, sûrement son pire début de saison après une longue carrière.