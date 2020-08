PSG-OL : Ander Herrera explique les difficultés parisiennes

Présent en conférence de presse d'après-finale de Coupe de la Ligue, remportée par le Paris SG aux dépens de l'Olympique Lyonnais (0-0, 6 t. a. b. à 5), Ander Herrera a donné sa version au sujet des difficultés parisiennes à se créer des occasions franches au cours de la rencontre.

«C'est très facile. C'est l'OL en face, c'est une équipe forte, avec 5 défenseurs. Ils n'ont pas encaissé de buts contre la Juventus non plus. On s'est créé quelques occasions, eux très peu. On peut être content, tranquille. On savait avant le match que Lyon, c'était solide avec du talent. On peut être très très content, je pense. (...) Tous les joueurs de Lyon sont de premier niveau. Reine-Adélaïde était sur le banc, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de bons joueurs. (...) On doit donner beaucoup de valeur à ce trophée», a expliqué le milieu de terrain espagnol. Les Gones apprécieront.