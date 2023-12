Ligue 2 : Angers prend la tête, Laval n’y arrive pas, le Paris FC enchaîne

Après le match nul entre les Girondins de Bordeaux et l’AS Saint-Etienne (0-0), la 18e journée de Ligue 2 se poursuivait ce samedi soir avec le traditionnel multiplex. En tête du Championnat, le SCO d’Angers a réalisé une belle opération en enchaînant un deuxième succès de suite contre Troyes (16e) et conserve deux points d’avance sur Auxerre (2e), puisque Laval (3e) a concédé le nul contre Pau (5e). Juste devant, on retrouve Grenoble qui s’est imposé dans les dernières minutes contre Annecy qui est aux portes de la relégation, 16e (0-0).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Angers 37 18 16 11 4 3 32 16 15 Troyes 19 18 -3 4 7 7 20 23

Dans le bas de tableau, Valenciennes reste lanterne rouge après sa défaite contre le Paris FC, 9e. Battu à Caen (10e), Dunkerque reste également au 19e rang, avec trois points de retard sur QRM et six sur Bordeaux (17e), premier des quatre relégables. Enfin, Concarneau (13e) a réalisé la bonne opération de la soirée en s’imposant contre Guingamp (6e).