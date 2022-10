PSG : Achraf Hakimi heureux de la victoire face à l'OGC Nice

La suite après cette publicité

Interrogé après le coup de sifflet final, synonyme de victoire acquise en fin de match face à l'OGC Nice (2-1), le défenseur droit marocain Achraf Hakimi s'est félicité de la prestation de ses coéquipiers face à une belle équipe azuréenne, et ce malgré la fatigue accumulée à cause de la dernière trêve internationale.

«C'était un match très difficile, Nice a très bien joué aussi, avec des joueurs de qualité. Nous avons joué un super match pour aller chercher la victoire et à la fin, on a fait la différence. On a bien joué des deux côtés. Après, les changements nous ont bien aidés car on était très fatigué avec la période internationale. On est très content de la victoire», a déclaré le Lion de l'Atlas au micro de Canal +.