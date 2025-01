Rien ne va plus à Rennes !

La saison passée, l’Olympique Lyonnais avait été en grande difficulté pendant une longue période avant de se ressaisir sous l’impulsion de Pierre Sage et d’un mercato hivernal réussi. Rennes est un peu dans le même genre de situation cette saison. En grande difficulté en Ligue 1, les Bretons ont d’inquiétants problèmes depuis plusieurs mois. Stagnant dans les méandres du classement, le club rennais a décidé de remercier Julien Stéphan pour introniser Jorge Sampaoli. Aidé par les arrivées hivernales de Brice Samba et Seko Fofana, l’Argentin a largement un effectif pour lui permettre d’assurer cette mission maintien.

La suite après cette publicité

Pour autant, les pensionnaires du Roazhon Park poursuivent leur dégringolade au fil des journées. Ce samedi, les coéquipiers d’Amine Gouiri avaient besoin d’une victoire à domicile pour relancer la machine. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu. Dépassé sur tous les ballons, le SRFC a été submergé par un Brest plus incisif et clairement plus réaliste. Des difficultés rennaises qui ont mené à une nouvelle défaite cette saison (1-2), la onzième dans cette cuvée 2024-2025. Outre ce nouveau revers, le conflit semble profond entre les supporters rennais et leurs joueurs.

Les supporters de Rennes hostiles envers leurs joueurs après le match contre Brest

Après cette nouvelle défaite, la tension est effectivement montée entre les joueurs rennais et les supporters. À la fin du match, les joueurs se sont rendus vers le kop, mais ont été violemment refoulés par plusieurs dizaines de supporters en colère qui s’étaient rapprochés du bord du terrain. L’officier de sécurité du club a rapidement demandé aux joueurs de quitter la zone et de regagner les vestiaires. Quelques individus ont tenté de pénétrer sur la pelouse, mais ont été évacués par la sécurité, avant l’arrivée des CRS, comme le montrent des images de DAZN. Alors que Rennes pointe à une inquiétante 14e place en Ligue 1, la situation affecte également les joueurs.

La suite après cette publicité

Arrivé cet hiver et déjà critiqué par quelques supporters bretons, Seko Fofana a expliqué qu’il était néanmoins confiant pour la suite au micro de DAZN : «bien sûr que ce n’est pas facile, on est frustré. On a eu de bonnes intentions en 2e mi-temps mais je pense que c’est avec cet état d’esprit qu’on va réussir à renverser les choses. Ma situation personnelle, c’est que j’étais en vacances, je suis arrivé, j’ai eu 2 jours d’entraînement et j’ai joué face à Nice. Mais je suis quelqu’un qui a de la personnalité et du caractère, je ne vais pas me cacher, je suis content d’être là. On est dans une situation pas facile, mais elle me plait parce que je sais qu’on va réussir à retourner les choses. Mais il ne faut pas lâcher. (…) Il faut avoir confiance aux idées du coach, continuer à bosser, et on espère que les supporters seront avec nous, on a besoin d’eux mais notre championnat a commencé ce soir. Avec ce qu’on a montré en 2e mi-temps, je suis persuadé qu’on va réussir à changer les choses.»

Attendu comme le sauveur du club à son arrivée, Jorge Sampaoli peine à réellement convaincre les fans du club rennais. Ne pouvant éviter l’élimination en Coupe de France ce jeudi face à Troyes (1-0) et n’ayant gagné que deux matches depuis son arrivée, l’ancien tacticien de l’OM est déjà sous le feu des critiques. Lui-même est le premier à être frustré par cette situation, comme il l’a confessé à l’issue du match : «je suis déçu, fâché, parce que l’équipe a tout fait pour gagner, elle a été supérieure à l’adversaire, et au final à cause de petites erreurs, on perd. Ce n’est pas mérité, on a fait beaucoup d’efforts, on s’est créé beaucoup d’occasions, l’adversaire n’a pas tenté grand-chose et ramène les 3 points. C’est difficile d’analyser ce résultat, l’équipe a approché 23 fois le but adverse, mais n’a pas gagné.» Le Stade Rennais devra vite regoûter à la victoire pour se sortir de cette crise qui inquiète tout le monde à Rennes. Rendez-vous samedi prochain (17h) à Monaco pour y défier une ASM également en difficulté ces derniers temps.