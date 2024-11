OM : Pablo Longoria a rencontré Ali Zarrak et Jean-Pierre Papin

Alors que la réserve de l’OM se déplace à Corte ce samedi, La Provence indique dans son édition du jour que le président olympien Pablo Longoria a reçu Ali Zarrak et Jean-Pierre Papin vendredi. Pour rappel, le coach de la réserve de l’OM et le responsable du groupe "Pro 2" qui fait la liaison avec le groupe de Roberto De Zerbi, sont en conflit, comme l’a confirmé JPP : «moi, j’ai un problème avec une certaine personne et je ne m’en cache pas. Je suis coach et je ne peux pas accepter que cette personne-là choisisse mes cinq remplaçants. C’est inacceptable», avait déclaré Papin dans une interview accordée vendredi au quotidien provençal.

Déterminé à l’idée de mettre fin à ce conflit, le boss phocéen a donc rencontré les deux principaux concernés. La Provence précise que le dirigeant espagnol pourrait prendre une décision lundi prochain. "JPP" qui a fait son retour jeudi après cinq jours d’arrêt, sera en attendant bien sur le banc à Corte ce samedi (18h) pour diriger son équipe, leader de sa poule de National 3 à égalité avec Corte.