Manchester United prête Alex Telles au Séville FC

Ne semblant pas être dans les plans du nouvel entraîneur Erik ten Hag, le latéral gauche brésilien Alex Telles quitte Manchester United et file en prêt à Séville pour la saison à venir. L'international auriverde a disputé 26 rencontres l'exercice passé toutes compétitions confondues sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer et l'intérimaire Ralf Rangnick (1 but, 4 passes décisives).

La suite après cette publicité

«Le Sevilla FC et le Manchester United FC ont conclu un accord pour le prêt jusqu'à la fin de la saison du latéral gauche brésilien Alex Nicolao Telles (Caixas do Sul, Rio Grande do Sul, 15 décembre 1992), après que le joueur ait atterri à Séville la nuit dernière et ait passé ce matin la visite médicale correspondante et signé son contrat», peut-on lire dans le communiqué.