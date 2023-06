Les terribles confessions de Lionel Messi sur son passage au PSG

La suite après cette publicité

« Je ne parlerai pas de la saison dernière, même si on était tous contents de voir Lionel Messi en L1. Je peux parler de cette saison, il a été irréprochable dans son investissement, à l’entraînement et en dehors. Il est le football, je l’ai vu à l’entraînement et dans nos matches. Ses statistiques, sa présence, c’est très intéressant. Quand on fait une saison comme la sienne au PSG, en étant allé chercher la Coupe du monde, c’est une très bonne saison. C’est beaucoup, beaucoup mieux que l’an dernier ». Christophe Galtier défendait le bilan de Lionel Messi à Paris lors d’une de ses dernières sorties en tant que coach parisien.

Il faut dire que beaucoup de fans parisiens sont déçus de l’aventure parisienne de l’Argentin. Il n’aura pas réussi à mener le PSG au titre en Ligue des Champions, et n’a pas toujours été au niveau lors des gros chocs européens. De plus, il ne semblait pas toujours impliqué à 100%, toujours selon certains supporters du club de la capitale. Dans cet entretien accordé à Mundo Deportivo, il est revenu sur ces deux saisons au Parc des Princes.

Messi n’était pas heureux

« J’ai des sensations mitigées. La première année a été très difficile, comme je l’ai déjà dit, pour plusieurs raisons. La deuxième saison, je me suis senti très bien les 6 premiers mois, très à l’aise au club, dans la ville, en famille. Au milieu il y a eu le Mondial, et ça a un peu touché toutes les équipes, ça a scindé la saison. Je pense que ça a conditionné la suite. J’espérais terminer d’une autre manière, mais bon, ce sont deux années qui étaient difficiles pour moi, mais qui sont derrière maintenant », a d’abord expliqué Messi.

« Ces deux années, je n’étais pas heureux, je ne profitais pas, et ça touchait ma vie personnelle, je ratais beaucoup de choses avec mes enfants », a ensuite ajouté La Pulga, ajoutant : « à Barcelone j’allais chercher les enfants, ici beaucoup moins, j’avais moins d’activité en commun avec eux. Ma décision de partir est aussi due à ça, pour me retrouver avec ma famille et profiter de mes enfants ». Nul doute que sous le soleil floridien, il sera un peu plus facile de retrouver le sourire…