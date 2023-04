Flamengo : Jorge Sampaoli attend plus de Gerson

La suite après cette publicité

Jorge Sampaoli n’est pas resté très longtemps sans club. Après son départ du Séville FC, le technicien argentin est retourné en Amérique du Sud, au Brésil plus particulièrement. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a débarqué du côté de Flamengo il y a seulement quelques jours. Là-bas, il a retrouvé un ancien joueur qu’il avait fait venir dans la cité phocéenne, Gerson. En conférence de presse, Jorge Sampaoli a dit tout le bien qu’il pensait du Brésilien et de ses qualités intrinsèques même s’il attend plus de lui. Il faut dire que l’Argentin connaît son meilleur niveau comme lors de sa première année à l’OM.

«Je pense que chaque joueur est un être humain. Et pour Gerson, il a fallu un temps d’adaptation à son arrivée à Marseille, et il a fini par être fondamental en Championnat, en jouant très bien à tous les postes. Ensuite, un autre entraîneur est arrivé à Marseille et il ne croyait pas beaucoup en Gerson. Il a donc beaucoup souffert durant cette période. Une fois qu’il est revenu ici, au Brésil, il y a eu beaucoup de réadaptations, mais qui va contester les capacités de Gerson ? C’est impossible. Mais bien sûr, sur le plan émotionnel, il doit revenir à son meilleur niveau, parce que c’est ce qui donnera à l’équipe une meilleure chance de gagner», a notamment confié le nouvel entraîneur de Flamengo. Une réponse est donc attendue sur le terrain !

