Jorge Sampaoli a déjà retrouvé un club

Les choses évoluent très vite dans le football. Jorge Sampaoli ne dira pas le contraire. Il y a moins d’un an, l’Argentin était encore en poste à l’OM et filait tout droit pour jouer la Ligue des Champions cette saison. Mais des désaccords sont survenus avec Pablo Longoria et ont changé les plans. Le technicien est parti, laissant la place toute chaude à Igor Tudor, malgré l’affection qui lui portait l’effectif d’alors et les supporters marseillais.

Il n’est pas resté au chômage très longtemps. Suite au départ de Julen Lopetegui, victime d’un mauvais début de saison au Séville FC, l’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentine est revenu en Andalousie. L’aventure aura été courte. Comme lors de son premier passage, le soufflet est vite retombé après son arrivée. Sampaoli n’a pas réussi à redresser la courbe de résultats et a fini par être à son tour viré, le 21 mars dernier.

Retour au Brésil

C’est un homme qui sait rebondir, passionné par le métier. Son tempérament volcanique séduit puisqu’il vient de signer à Flamengo. L’entité brésilienne l’a affirmé durant la nuit. «Flamengo annonce avoir signé un accord avec l’entraîneur Jorge Sampaoli pour gérer l’équipe de football professionnel jusqu’au 31 décembre 2024», précise le communiqué. L’Argentin succède au Portugais Vitor Pereira, à quelques heures seulement de la reprise du championnat.

C’est un retour au Brésil pour lui. Rappelons-nous que l’OM était venu le chercher alors qu’il officiait à Atlético Mineiro, après qu’il ait dirigé Santos. Au Mengao, il retrouvera un certain Gerson, prêté depuis cet hiver par l’OM et qu’il avait su rendre performant en France. Sampaoli devra redonner de la confiance à un club qui en a besoin après avoir été éliminé en demi-finale du Mondial des clubs, mais aussi en SuperCopa, en Recopa et raté son championnat carioca.