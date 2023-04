Série A : les pépites qui vont enflammer cette nouvelle saison brésilienne

La période des traditionnels championnats régionaux du Brésil. Parmi les principales régions du Brésil, Fluminense a été sacré champion de la zone de Rio de Janeiro en battant en finale son rival historique de Flamengo, tandis que du côté de São Paulo, Palmeiras a battu le modeste club d’Água Santa pour être sacré sur le trône local pour la 25ème fois de son histoire. Dans le Minas Gerais, l’Atlético Mineiro a expédié sans souci le club de l’América Mineiro. Et dans le Rio Grande do Sul, le Grêmio Porto Alegre de Luis Suarez est venu à bout de Caxias. Place désormais aux choses sérieuses cette semaine, avec le début du grand championnat national qui regroupe toutes les grandes équipes du pays de l’Ordre et du Progrès.

La suite après cette publicité

Alors que la Seleção entame une période de transition sur fond de reconstruction, la Brasileirão Série A doit aussi jouer un rôle en développant certaines de ses jeunes pépites en proie à une belle carrière. Pour cette nouvelle campagne, de nombreux joueurs de moins de 20 ans vont prendre de l’importance dans la rotation de leur club respectif. De certains noms déjà très médiatisés sur le Vieux Continent à d’autres encre méconnus, Foot Mercato fait le point sur ces futurs cracks du joga bonito. Briller en première division ouvre souvent les portes à une forte médiatisation européenne. Les premiers mois du championnat, à l’aube du mercato estival en Europe, sont souvent capitaux pour la carrière de ces diamants bruts à polir. Une liste bien évidemment non exhaustive sur laquelle on aurait pu ajouter Marcos Leonardo (Santos, 19 ans), Marlon Gomes (Vasco da Gama, 18 ans), Matheus Nascimento (Botafogo, 19 ans) ou encore Matheus França (Flamengo, 19 ans).

À lire

Brésil : le jour d’après pour une Seleção encore traumatisée

Endrick (Palmeiras)

Il est inutile de le présenter. Officiellement sous contrat avec le Real Madrid depuis le 15 décembre 2022, Endrick rejoindra les Merengues qu’en juillet 2024, lorsqu’il aura atteint l’âge de 18 ans. Voilà ce qui lui offre la possibilité de poursuivre son apprentissage en brillant sur la scène brésilienne pendant une saison entière sous le maillot de Palmeiras. Mais attention à l’aspect, le jeune attaquant de 16 ans a fondu en larmes en cédant sa place ou en conférence de presse : «Je lui demande de ne pas perdre le sourire sur son visage. Il échouera, il réussira. Il a 16 ans, s’il joue normalement comme ils le font ici, il jouera jusqu’à 40 ans. L’équipe est là pour l’aider, l’entraîneur et le club aussi. Il faut qu’il soit calme. Personne n’aime lire les critiques», a tenu à relativiser son entraîneur Abel Ferreira pour rassurer Endrick qui connaît une véritable disette devant les cages.

La suite après cette publicité

Recruté pour 60 millions d’euros hors bonus, la pression semble déjà atteindre le jeune natif de Taguatinga : «Parfois, je me demande pourquoi ils ont mis autant de médias sur moi ? Je n’ai rien demandé de tel. Il y a des situations qui dépassent les bornes : 'Ah, c’est le nouveau Pelé'. Personne ne sera Pelé, c’est le roi du football. Mais il n’y a rien à faire maintenant, on ne peut pas demander aux gens de ne pas parler de ma vie. J’ai toujours dit que j’aimerais avoir tous les Brésiliens près de moi, mais je comprends de plus en plus que ce n’est pas possible et qu’il y aura toujours des gens pour m’attaquer», s’est lamenté le joueur du Verdão. A voir s’il parviendra à réagir dans les prochains mois.

Giovani (Palmeiras)

A Palmeiras, Endrick n’est pas le seul à s’attirer les projecteurs. Le jeune Giovani commence aussi à prendre du galon dans la rotation avec notamment 30 apparitions en professionnel depuis 2021. Attaquant polyvalent, rapide et technique, capable de jouer à gauche et à droite, il a même fait partie de la délégation de l’équipe professionnelle lors de la Coupe du monde des clubs de l’année dernière. Après une petite blessure à la cheville la saison passée, Abel Ferreira pourrait bien songe pour le 5ème tour du Championnat Paulista, au stade Maião : «Il y a un sujet que je n’aime pas trop aborder, c’est l’année dernière. Tout le monde sait que c’était compliqué. Je suis resté fort mentalement et physiquement, sachant que 2023 allait être une excellente année. Dieu merci, ce début d’année a été très bon pour moi. J’ai beaucoup travaillé. Merci à Dieu et à ma famille, qui ont été avec moi dans les moments difficiles. Ce prix leur revient», a alors affirmé l’attaquant de 19 ans. Sur le terrain des rumeurs, seul le FC Barcelone apparaît, de manière assez lointaine, dans la course pour le natif de Itaquaquecetuba.

La suite après cette publicité

Ângelo Gabriel (Santos)

Ce fut l’un des feuilletons de la trêve au Brésil. La pépite Ângelo Gabriel était proche de quitter son club formateur de Santos avec notamment un intérêt de Flamengo qui avait proposé 12 millions d’euros au club et une grosse augmentation salariale au joueur mais bien qu’honoré par le souhait du Mengão, Ângelo Gabriel a déclaré qu’il resterait chez les Peixe par gratitude et pour atteindre les objectifs fixés par l’équipe au début de la saison : «Peut-être que ce n’est pas une constante dans le football, mais à cause de l’éducation que j’ai reçue de mes parents, je suivrai ma parole. C’est ainsi que j’ai appris à la maison, même si je suis parti très tôt et que j’ai rencontré de nombreuses difficultés pour jouer à Santos , un club pour lequel j’ai et serai éternellement reconnaissant pour tout ce qu’il m’a donné depuis le début. Tout au long de ma trajectoire, j’ai rencontré de nombreux obstacles pour réaliser le rêve d’être un joueur professionnel et c’est pourquoi je dis que le dévouement et l’engagement de ma part ne manqueront jamais pour surmonter n’importe quel fait ou adversité», a déclaré Ângelo. Lors du dernier mercato d’hiver, l’AC Milan et le FC Barcelone avaient pris contact avec Santos pour se renseigner au sujet du jeune attaquant de 18 ans.

Andrey Santos (Vasco da Gama)

En voici un autre nom qui a traversé l’Océan Atlantique. Recruté pour 12,5 millions d’euros en janvier dernier par Chelsea, au cours du fameux mercato record où les Blues ont dépensé plus de 300 millions d’euros, Andrey Santos est finalement retourné en prêt à Vasco da Gama, à l’image de ce qu’a fait le Real Madrid avec Endrick. Un moyen de poursuivre son développement dans son club formateur, loin de la crise londonienne qui touche Chelsea : «C’est une très grande opportunité pour moi. C’est un grand club qui joue dans de grandes compétitions comme la Premier League, donc je suis très excité. Les joueurs ici sont très bons et je suis très heureux d’être ici», avait-il alors déclaré à sa présentation. Il n’y a pas encore eu une annonce officielle pour sa venue définitive en Angleterre mais pour le moment, le milieu de 18 ans peut poursuivre sa progression avec ses coéquipiers et ses entraîneurs, qui étaient d’ailleurs touchés lors de sa vente hivernale à Chelsea.

La suite après cette publicité

Victor Hugo (Flamengo)

Milieu de terrain de 18 ans, qui affiche déjà 21 apparitions en championnat national, Victor Hugo est l’une des plus attractions de la saison du côté de Flamengo, qui vient d’ailleurs de chuter en finale du championnat régional contre le rival de Fluminense : «Je dois m’améliorer en tout. Dans le monde professionnel, je ne pense pas avoir atteint même 10% de ce que je peux être. C’est ce que j’ai dit : mon objectif est d’être champion de tout, avec l’équipe brésilienne, avec la meilleure du monde. Il faut arriver au sommet», avait fermement promis le jeune joueur en décembre dernier, lors de la présaison de son équipe. Au-delà de l’aspect footballistique, il semble déjà mature et motivé comme dans cet entretien accordé à la Globo, dans laquelle il a annoncé prendre des cours d’anglais en vue d’un éventuel transfert en Europe. Il a également évoqué le lancement de l’Institut Victor Hugo, conçu pour aider les enfants à réussir dans le football.

Vitor Roque (Athletico Paranaense)

Lui aussi son nom vous est probablement familier. Après Endrick, Vitor Roque est la jeune pépite la plus convoitée en Europe avec notamment des intérêts du PSG, d’Arsenal mais surtout du FC Barcelone qui semble pour le moment bien avance sur le dossier. Cette saison devrait être celle de l’explosion pour Vitor Roque. Les débuts de Libertadores en 2023 étaient spéciaux pour Vitor Roque. Le jeune attaquant de 18 ans a porté le maillot numéro 9 d’Athletico Paranaense pour la première fois, lors du match nul 0-0 avec Alianza Lima. Un signe fort envoyé au jeune joueur au crépuscule de cette nouvelle campagne nationale : «Le 9 est là sur mon maillot pour ce premier match, c’est très bien. C’est un goût particulier», a-t-il déclaré. Depuis son arrivée à Rubro-Negro, Vitor Roque a joué avec le numéro 39. Cependant, le numéro 9 a toujours été le désir du joueur et était libre après que Canobbio a changé son numéro au début de la saison. Il peut aussi compter sur l’aide du vétéran Pablo, son concurrent au poste d’attaquant, qui n’y voit aucune animosité : «Roque est une star, un grand joueur, au niveau de l’équipe nationale et sera bientôt en Europe. L’essentiel est de toujours respecter votre partenaire. Il me demande, je donne des conseils et j’essaie d’aider».