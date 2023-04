Le FC Barcelone ne fera pas d’excès pour Vitor Roque

La suite après cette publicité

Vitor Roque oui, mais pas à n’importe quel prix. En difficultés financières ces derniers temps, le FC Barcelone n’a pas l’intention de réaliser des folies pour obtenir le jeune crack brésilien. Selon Sport, les Catalans n’ont pas la volonté d’aligner les 50 millions d’euros demandés par l’Athletico Paranaense. Pour la direction catalane, il s’agit d’un montant illogique.

L’objectif des Barcelonais reste toutefois de s’offrir l’attaquant de 18 ans cet été, même s’ils ne seraient pas contre de le laisser une année de plus au Brésil pour faciliter les négociations. Le transfert devrait s’échelonner en plusieurs fois. Arsenal est également sur le dossier. Mais le joueur semble plus attiré par la Catalogne. Son club donnera évidemment la priorité au plus offrant.

