Mercato : les deux gros coups d’avenir que veut faire Arsenal

La suite après cette publicité

Les choses se passent plutôt bien à Arsenal cette saison, et il y a bien longtemps que nos amis supporters des Gunners n’avaient pas été si heureux. L’écurie londonienne est bien placée pour remporter la Premier League, avec huit points d’avance (mais un match de plus) que Manchester City. Quelle que soit l’issue de cette saison, elle aura été plutôt réussie, dans la mesure où Arsenal fait à nouveau peur.

D’autant plus qu’au delà des résultats, le contenu est plutôt bon et de nombreux joueurs brillent sous les ordres de Mikel Arteta. Seulement, les dirigeants d’Arsenal savent qu’ils évoluent dans un contexte ultra-compétitif, avec des rivaux comme les deux clubs de Manchester ou même Liverpool et Chelsea qui sont capables de se renforcer de façon conséquente cet été et revenir en force la saison prochaine. Arsenal prépare donc déjà son mercato estival.

À lire

Arsenal : Jack Wilshere dévoile sa recrue de rêve

Griller le Barça

Comme l’indique Mundo Deportivo, les Gunners ont deux grosses pistes pour cet été. La première mène à Vitor Roque (18 ans), le Brésilien le plus prometteur du moment avec Endrick. L’international brésilien, aussi dans le viseur du FC Barcelone, est convoité par les Londoniens. Selon le média espagnol, le leader de la Premier League est même le club le mieux placé pour s’offrir le joueur de l’Athletico Paranaense, meilleur buteur de la dernière Copa America U20. La présence d’Edu Gaspar, directeur sportif d’Arsenal, ferait la différence dans ce dossier, surtout que le club anglais n’a pas vraiment de contraintes financières contrairement au Barça.

La suite après cette publicité

Et ce n’est pas tout, puisque les Canonniers veulent aussi piocher au FC Barcelone. Mundo Deportivo indique ainsi qu’Eric Garcia est considéré comme une option très intéressante. Le défenseur espagnol a perdu de l’importance à Barcelone, où il est barré par le duo Araujo-Christensen. Les Catalans, qui ont besoin de dégraisser pour recruter, pourraient donc accepter de le laisser filer pour un montant raisonnable. Affaire(s) à suivre…