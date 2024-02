SPL : Al Ahli gifle Al Taee et consolide sa troisième place

Après avoir mis en terme à sa belle série de 8 matchs sans défaite en championnat en chutant contre Al Akhdoud il y a moins de dix jours, Al Ahli souhaitait se relancer face à Al Taee, une équipe qui enchaîne les contre-performances depuis le début de l’année civile, pour le compte de la 21e journée de Saudi Pro League.

Classement live SPL # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Ahli 40 20 21 12 4 4 43 22 16 Tai 18 20 -19 5 3 12 21 40

Cueillis à froid par les locaux suite au but de Bernard Mensah à la 43e minute (1-0), les partenaires de Roberto Firmino ont immédiatement répliqué, le Brésilien remettant les deux formations à égalité dans le temps additionnel de la première période (1-1, 45e+8). Au retour des vestiaires, le Brésilien s’est offert un doublé (1-2, 60e) avant que Riyad Mahrez (1-3, 82e) et Franck Kessie (1-4, 88e) n’enfoncent un peu plus leurs adversaires. Ainsi, Al Ahli consolide sa troisième place tandis qu’Al Taee reste englué à la 16e place, synonyme pour le moment de relégation.