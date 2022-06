Nice avance fort sur Manor Solomon !

Fraîchement débarqué à Nice depuis quelques jours, Lucien Favre a fixé quelques priorités sur le mercato. Mais il y a un joueur que le technicien suisse souhaite absolument, Manor Solomon. Comme révélé par le 10 Sport, le profil du milieu offensif du Shakthar Donetsk plaît beaucoup au nouveau coach du Gym. A la lutte avec Fulham, Nice a accéléré ces dernières heures pour récupérer l'international israélien (31 sélections - 6 buts) de 22 ans mis à disposition du marché du fait de la guerre en Ukraine.

Selon nos informations, le représentant du joueur a été aperçu à Nice ces dernières heures et si tout se passe bien et que Nice et le joueur trouvent un accord, Solomon, qui dispose également d'un passeport portugais, pourrait porter les couleurs niçoises la saison prochaine. Un joli coup en perspective pour le Gym pour cette belle promesse du Shakthar, habituée à jouer la Ligue des Champions depuis trois saisons, formée au Maccabi Petach Tikva et qui reste sur 13 buts en 39 matches de championnat ukrainien.