EdF : l’avis tranché de Platini sur Didier Deschamps

Dans un long entretien accordé au Figaro, Michel Platini est revenu sur toute l’actualité du football français. Et l’ancien numéro 10 de l’équipe de France en a profité pour donner son avis sur les Bleus et Didier Deschamps, sélectionneur depuis 2012. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il semble bien plus mesuré que certains quant au travail de l’ancien coach de l’OM.

«Si Deschamps a voulu rester avec la sélection et prolonger son contrat (jusqu’en 2026), c’est qu’elle est bonne (ndlr : son équipe). Il a du matériel et une sacrée génération en place. Aujourd’hui, diriger l’équipe de France est plus facile. Je ne suis pas fasciné par les entraîneurs. Un bon coach, c’est celui qui a des bons joueurs. Si n’importe qui d’autre aurait eu les mêmes résultats ? Je ne dis pas cela. Pas comme ça. Mais je pense que c’est plus facile pour Didier Deschamps d’entraîner et de gagner avec l’équipe de France que la sélection de San Marin. Il fait très bien les choses. C’est parfait. Zinédine (Zidane), s’il reprend le poste après lui, le fera très bien aussi. Et vous, avec cette équipe-là, vous feriez très bien aussi (rires)», a-t-il lancé.