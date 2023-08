TV : Canal+ achète les droits du championnat saoudien

Ce week-end, c’est le début de la majorité des championnats européens, comme la Liga ou la Ligue 1. Mais c’est aussi le coup d’envoi du championnat saoudien, qui a tant fait parler de lui cet été suite aux arrivées de joueurs comme Karim Benzema, Sadio Mané ou Riyad Mahrez.

La suite après cette publicité

Et selon les informations du quotidien L’Equipe, il sera possible de suivre les rencontres d’Al-Ahli, d’Al-Nassr ou d’Al-Ittihad, puisque le groupe Canal+ a signé un accord avec le championnat saoudien pour diffuser ses rencontres pour les deux prochaines saisons. Plus d’informations devraient être dévoilées d’ici ce week-end.