Ligue 1 : le FC Nantes surprend Angers, Troyes rattrapé par Montpellier

Après le match nul entre l'OGC Nice et l'AS Monaco (2-2), la 6e journée de Ligue 1 continuait en ce dimanche de septembre avec quatre matches programmés à partir de 15h pour le traditionnel multiplex. Troisième et invaincu au coup d'envoi, l'Angers SCO accueillait le FC Nantes, positionné à la dix-septième place et qui restait sur trois défaites de rang en Ligue 1. Après la victoire du RC Lens dans le derby samedi, les Angevins avaient l'occasion de reprendre la seconde place en cas de succès, tandis que les Canaris voulaient se relancer. Et il ne fallait pas vraiment être en retard aujourd'hui au Stade Raymond-Kopa, surtout pour les fans nantais.

La suite après cette publicité

Sur un corner tiré côté gauche, Girotto sautait plus haut que tout le monde pour ouvrir le score en faveur de l'équipe d'Antoine Kombouaré (3e, 0-1). Les visiteurs démarraient forts et sur penalty, Blas doublait rapidement la mise (6e, 0-2). Les Angevins étaient déjà dans le dur mais Traoré de la tête relançait son équipe (10e, 1-2). Dans ce début de match totalement fou, Kolo Muani redonnait deux buts d'avance aux siens grâce à un superbe but (23e, 1-3). Malgré une forte possession de balle tout au long de la partie, les Scoïstes ne parvenaient pas à revenir et enregistraient leur premier revers de la saison après un dernier but nantais de Blas (79e, 1-4). Nantes passait de son côté à la dixième place.

Troyes repris par le MHSC, Brest ne gagne toujours pas

De son côté, le promu troyen (16e, 4 pts) avait rendez-vous avec Montpellier (9e, 7 pts) au Stade de l'Aube. Et après son premier succès de la saison contre le FC Metz le week-end dernier, l'ESTAC pensait enchaîner mais a finalement concédé le match nul (1-1). C'est Touzghar, à la 37e minute, qui ouvrait le le score. Mais après le carton rouge de Thuler (deux avertissements, 79e), les visiteurs arrachaient un point grâce à l'inévitable Savanier (87e). Un résultat qui permettait à l'équipe de Laurent Batlles de passer au treizième rang, tandis que les Héraultais se retrouvaient à la huitième place.

Après un début de saison canon, le Clermont Foot 63 (6e, 8 pts) accueillait le Stade Brestois 29 (18e, 3 pts). Et grâce à un but de Rashani (65e), le promu a pu arracher un point (1-1). C'était mal embarqué après l'expulsion de Gastien (50e) et l'ouverture du score de Chardonnet pour le club du Finistère (52e). Enfin, la rencontre entre le Stade de Reims et le FC Lorient n'a pas été spectaculaire, la tableau d'affichage n'évoluant jamais (0-0).

Retrouvez le classement de Ligue 1 ici.

Les résultats de 15h :