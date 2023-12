EdF : Philippe Diallo fixe l’objectif des Bleus pour l’Euro 2024

L’équipe de France connaît désormais ses trois premiers adversaires pour la phase de poules du Championnat d’Europe 2024 en Allemagne (14 juin-14 juillet). Organisé à Hambourg ce samedi en début de soirée, le tirage au sort de la 17e édition de l’Euro aura placé les Bleus dans le groupe D en compagnie d’adversaires récents dans d’autres compétitions, avec l’Autriche (Ligue des Nations) et les Pays-Bas (Eliminatoires Euro 2024). Le troisième adversaire sera le vainqueur de la voie A des barrages (Pays de Galles, Finlande, Pologne ou Estonie). En zone mixte après la cérémonie, le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, s’est montré méfiant, tout comme les hommes de Didier Deschamps, quant à cette poule relevée, et leur a fixé l’objectif sportif dans ce tournoi.

La suite après cette publicité

«Je pense que l’Euro qui, dans ses premiers tours est plus relevée qu’une Coupe du monde. Le tirage ne fait pas défaut à cette habitude. C’est un groupe difficile, avec des Pays-Bas qu’on connaît mais qui restent la sixième nation du monde, avec l’Autriche qui est très solide. Et une inconnue puisqu’on ne connait pas la dernière équipe. Mais c’est un groupe difficile. On a les armes pour faire face, on sait que notre ambition est d’aller plus loin. Mais on va aborder cette qualification avec l’humilité qui sied à une équipe de sport. Mais en même temps avec une ambition naturelle parce qu’on sait qu’on a beaucoup de qualité. On reste sur sept victoires, un match nul, des éliminatoires historiques pour l’équipe de France. Pour toutes les sélections, je fixe l’objectif d’atteindre le dernier carré. Et quand vous êtes dans le dernier carré, il peut y avoir une ambition supplémentaire», a déclaré le patron du football tricolore dans des propos récoltés par RMC Sport.