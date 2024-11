Lazio : Samuel Gigot est en train de s’éclater loin de l’OM

Arrivé à la Lazio sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire sous certaines conditions, Samuel Gigot (31 ans) retrouve de belles couleurs en Italie. Alors que son départ de l’Olympique de Marseille s’était accompagné de quelques polémiques quant aux exigences salariales, mais surtout de destinations. Il faisait partie des lofteurs marseillais qui ont donné du fil à retordre à Pablo Longoria. Le défenseur français avait reçu une belle proposition de Trabzonspor mais également du Stade Rennais, toutes deux avantageuses auxquelles il n’a jamais voulu donner suite. Après plusieurs semaines de silence radio, plusieurs clubs italiens dont le Torino et la Lazio se sont mis sur le dossier et ce sont les Biancocelesti qui avaient raflé la mise : «La S.S. Lazio annonce avoir acquis à titre temporaire, avec obligation de rachat lors de la survenance de certaines conditions sportives particulières, le droit à la prestation sportive du footballeur Samuel Gigot de l’Olympique de Marseille. Le défenseur français portera le maillot numéro 2», était-il écrit dans le communiqué officiel publié le 30 août.

Être un ancien joueur de l’OM et retrouver le sourire à la Lazio semble devenir une idée répétitive ces dernières années. Après les renaissances de Nuno Tavares et Mattéo Guendouzi, c’est Samuel Gigot qui commence à toucher en plein cœur tous les tifosi laziali, à commencer par les personnes du club : « Vous avez vu à quel point Nuno Tavares est bon ? C’est un excellent joueur ! Maintenant, vous allez voir à quel point Samuel Gigot est bon », s’était même enflammé le président du club, Claudio Lotito. Pourtant tout n’avait pas commencé sous les meilleurs auspices pour l’ancien roc du Spartak Moscou. Arrivé légèrement blessé dans les derniers jours du mercato d’été, Marco Baroni ne lui a pas offert sa chance immédiatement Gigot a dû travailler pour retrouver une bonne condition physique.

Sa saison est enfin lancée !

Il a en effet dû ronger son frein pendant de longues semaines, mais petit à petit, Samuel Gigot est en train de rabattre les cartes de la concurrence défensive. Entré en jeu à la pause contre Bologne ce weekend en remplacement d’Alessio Romagnoli blessé, le défenseur français a ouvert le score pour son équipe d’un formidable coup de tête. Marco Baroni avait annoncé que son tour viendrait : «Chaque décision est dictée par la nécessité de maintenir le niveau de performance de l’équipe à un niveau élevé. Gigot est un joueur fort : il a été capitaine de Marseille, il a une grande personnalité. Aujourd’hui, il est en bonne santé et trouvera de plus en plus d’espace sur le terrain. Il peut apporter sa grande contribution à l’équipe, également en termes de personnalité et de présence», avait expliqué Baroni dans l’émission Radio Anch’io Sport sur RAI Radio. Avec seulement six apparitions en championnat cette saison, le natif d’Avignon a eu du mal à récupérer de sa blessure. En effet, toute sa pré-saison avec la Lazio avait été marquée par une rééducation à l’épaule qui avait handicapé son intégration dans le groupe des Biancocelesti.

Auteurs d’un début de campagne exceptionnelle (5ème de Serie A avec neuf victoires en 13 journées / 1er de Ligue Europa avec quatre victoires en 4 journées), Marco Baroni avait été quelque peu frileux à l’idée de toucher sa rotation défensive puisque Alessio Romagnoli et Mario Gila enchaînaient les belles performances. A noter que Samuel Gigot avait tout de même été titularisé deux fois en C3, lors des victoires contre le FC Porto (2-1) et le FC Twente (0-2) : «Je suis ravi pour Samuel, il apporte un immense caractère et un charisme à cette équipe. Son retour est inestimable. S’adapter à une nouvelle ligue est un parcours pour les joueurs, nécessitant du temps et une compréhension des différents styles de préparation et de gestion de jeu. Une fois que les joueurs trouvent leurs repères, leur développement peut être exponentiel», avait aussi déclaré l’entraîneur italien récemment sur Sky Sport Italia. La confiance est néanmoins totale envers Gigot. De la direction au staff, tout le monde croit en lui et l’ancien joueur de l’OM profite de chaque minute pour se montrer.