Brighton s’offre le nouvel Ernest Nuamah !

Depuis plusieurs saisons, Brighton s’est fait une place parmi les belles équipes à suivre en Premier League. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, les Seagulls déploient un jeu attrayant qui leur a permis d’être l’une des formations préférées de l’autre côté de la Manche. Extension de la philosophie du coach italien, la formation anglaise mise également sur de jeunes joueurs prometteurs.

Une stratégie qui porte ses fruits et qui a encore de beaux jours devant elle dans le sud de l’Angleterre. En effet, l’actuel huitième de Premier League a annoncé ce samedi la signature d’Ibrahim Osman. Le jeune ailier virevoltant (19 ans) de Norsdjaelland arrivera cet été après une saison déjà impressionnante avec quatre buts et cinq passes décisives avec l’équipe danoise. Ghanéen comme son prédécesseur Ernest Nuamah, Osman s’est engagé jusqu’en 2029 avec les Seagulls et a été recruté pour près de 19 millions d’euros par l’équipe de Premier League.