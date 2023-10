Nancy - Red Star : Canal + publie la vidéo des incidents racistes

«On a visionné les images toute la nuit. On peut confirmer qu’une personne s’est rendue coupable. On a identifié une personne, on a retrouvé une image de lui quand il entre au stade. Il fait des mimiques de singe. A priori, cela concerne une personne. La personne assise à côté de lui n’a pas eu ce type de comportement». Voici ce que communiquait, ce jeudi, Nicolas Holveck, le président de l’AS Nancy Lorraine après les comportements racistes dénoncés par Habib Beye, à l’issue du match nul entre le Red Star et l’AS Nancy-Lorraine (1-1), dans le cadre de la 10e journée de National.

La suite après cette publicité

Si un numéro de procédure a été ouvert par un Officier de police judiciaire (OPJ) et que le club lorrain compte porter plainte comme l’a assuré le dirigeant de l’ASNL, Canal + a, de son côté, publié sur son compte X des images de la fin de match où la bande audio fait état des cris de singe. Des images glaçantes qui devraient, rapidement, déboucher sur de lourdes sanctions. «Je veux rassurer Habib Beye et tout le monde, on ne laissera rien passer. On a pris en compte ce qui a été rapporté. On va porter plainte et on fera tout pour que la personne soit identifiée. On ne laissera pas faire», assurait, en ce sens, Nicolas Holveck.