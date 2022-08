Belgique : flop à 40 M€ en Angleterre, Fàbio Silva écrase tout à Anderlecht !

La suite après cette publicité

Transfert record arrivé contre 40 millions d'euros à Wolverhampton alors qu'il n'avait que 18 ans, Fàbio Silva n'a pas eu la réussite escomptée. Comparé à Cristiano Ronaldo dès ses 15 ans, le jeune attaquant n'a pas réussi à connaître la même réussite en Angleterre que son idole. En deux saisons avec les Wolves, il n'a disputé que 62 matches pour seulement 25 titularisations, 4 buts et 6 offrandes. Devancé par Raul Jiménez et Hwang Hee Chan notamment, le buteur savait qu'il fallait quitter le club anglais pour obtenir davantage de temps de jeu en vue de sa progression. Désormais âgé de 20 ans, Fàbio Silva a donc rejoint Anderlecht en prêt. Celui qui a été le plus jeune joueur à porter le maillot de Porto laissait néanmoins entrevoir beaucoup d'optimisme au sein du club belge.

«Fábio est connu pour être l'un des attaquants les plus talentueux de sa génération en Europe. Il allie l'intensité physique et la grinta à la capacité à marquer des buts. Même s’il vient tout juste d'avoir 20 ans, il a d’ores et déjà deux ans d'expérience en Premier League. L'arrivée de Fábio est importante, car nous avons beaucoup de matches à jouer en peu de temps et parce que nous voulons nous montrer compétitifs sur les trois fronts» expliquait le président exécutif des Mauves Peter Verbeke à l'arrivée du Portugais. Affublé du numéro 99 dans son dos, Fabio Silva a déjà montré qu'il fallait compter sur lui. Entré 9 minutes contre Oostende pour son premier match de championnat, le Portugais trouvait déjà le chemin de filets lors d'une victoire 2-0. Son coach, Felice Mazzù temporisait beaucoup et ne voulait pas céder à l'enflammade : «Fábio Silva accuse encore un léger retard physiquement, car il n’était pas avec nous pendant la préparation. Il a encore du travail à faire.» Deux semaines plus tard, le premier bilan est saisissant.

Plus de buts à Anderlecht qu'à Wolverhampton

Entré 45 minutes lors d'une défaite 1-0 (la seule d'Anderlecht actuellement) contre le Cercle Bruges, il est devenu un titulaire aux côtés d'un autre jeune talent, l'Italien Sebastiano Esposito (20 ans). De quoi nourrir de l'optimisme pour son coach Felice Mazzù : «Fabio Silva met un but de grande classe. Mais la semaine passée, c'est Sebastiano qui était à l'honneur. C'est bien que ce soit l'un et puis l'autre, car nous aurons besoin de tout le monde. Sont-ils complémentaires ? Oui, ils peuvent l'être. Mais Fabio vient d'arriver. Je ne veux rien précipiter. On doit avancer sereinement.» Des débuts prometteurs qui se confirment de plus en plus... Enchaînant les buts lors des 4 matches qui ont suivi, face à Seraing (3-1) et Saint-Trond (3-0) en championnat, et les Estoniens de Paide Linnameeskond en Ligue Europa Conférence (2-0 et 3-0), le Portugais affiche déjà 5 buts et 2 offrandes en 6 rencontres, se montrant décisif toutes les 48 minutes. Il a déjà davantage marqué avec Anderlecht que sous le maillot de Wolverhampton et laisse entrevoir de belles promesses pour la suite de la saison.

Le principal intéressé se sent en tout cas épanoui dans un championnat et une équipe qui va lui laisser davantage de place pour s'exprimer : «je suis content des trois points et du rôle que j'ai joué. Mais quand vous êtes entouré de tels joueurs, ce n'est pas difficile. Prenez Refaelov, par exemple. Il est si intelligent, trouve toujours les espaces. Il suffit de faire les bonnes courses et le ballon arrive.» Du côté de Wolverhampton, on n'oublie pas son potentiel et le fait que ce soit un prêt sec. Le coach Bruno Lage s'est montré satisfait des débuts de sa pépite en Belgique : «j'espère qu'il pourra grandir et devenir important pour nous la saison prochaine [...] J'espère qu'il prendra le même chemin que Morgan Gibbs-White. Nous l'avons prêté à Swansea pour six mois, puis à Sheffield United pour une saison. Aujourd'hui, à 22 ans, c'est un top joueur. L'année dernière, il n'a pas marqué un seul but, maintenant, il en a marqué quatre (cinq désormais, ndlr). Il s'agit de trouver le meilleur environnement pour continuer à grandir, être heureux et marquer des buts. Parfois, un environnement différent peut aider. Fabio est parti, mais a prolongé son contrat. Il est toujours notre joueur et nous en sommes heureux.» À la recherche du temps perdu, Fàbio Silva a déjà conquis le cœur des Mauves et tentera de confirmer tout le potentiel entrevu depuis des années.