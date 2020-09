Fabio Silva file à Wolverhampton

La pépite du FC Porto Fabio Silva (18 ans) quitte son club formateur. Le tout jeune attaquant, qui a inscrit ses trois premiers buts en professionnel la saison passée, s'envole en direction de la Premier League, comme le révélait un peu plus tôt la presse portugaise.

Wolverhampton a officialisé sa venue, déboursant au passage 40 M€. C'est ni plus ni moins un record pour les Wolves. «Nous sommes ravis d'avoir obtenu la signature du jeune attaquant international portugais Fabio Silva du FC Porto pour un montant record», explique le communiqué.

We are delighted to announce the signing of Fabio Silva for a club record fee!



✍️🗞