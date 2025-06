Chelsea a pris une décision très surprenante sur le mercato

Alors que la période estivale s’apprête à embraser les coulisses du football, Chelsea se retrouve confronté à un casse-tête bien connu mais toujours aussi délicat : la gestion de ses indésirables. Le loft, cette zone grise où stagnent les joueurs mis à l’écart du projet sportif, est une nouvelle fois bien rempli. Le club londonien peine à trouver des portes de sortie satisfaisantes pour ces éléments dont le profil, le salaire ou la situation contractuelle freinent les discussions. Certains peinent à attirer l’intérêt malgré leur expérience, tandis que d’autres refusent les propositions reçues, espérant mieux ou souhaitant simplement honorer jusqu’au bout un contrat confortable.

Cette accumulation ralentit les ambitions du board, bien décidé à remodeler l’effectif autour de profils plus jeunes, plus dynamiques et surtout plus compatibles avec la nouvelle vision sportive. Mais impossible de construire sans déconstruire, et chaque jour qui passe sans départ complique un peu plus la suite du mercato. Derrière les sourires de façade, les tractations sont intenses en coulisses pour convaincre, négocier ou parfois résilier à l’amiable. Le club sait qu’il joue une partie serrée : il faudra être habile pour libérer de l’espace sans brader, tout en gardant une certaine autorité dans la gestion de son vestiaire.

Petrovic sur le départ ?

Chelsea a vu sa tentative d’attirer le gardien vedette français de l’AC Milan capoter avant le début de la Coupe du Monde des Clubs. Le club londonien aurait proposé autour de 12–15 M£, mais Milan est resté inflexible, demandant près de 25 M£, provoquant l’échec des négociations. En conséquence, Chelsea a choisi de faire confiance à ses gardiens actuels, dont Robert Sánchez et Filip Jørgensen, ainsi qu’au jeune Mike Penders. Malgré une excellente saison en prêt à Strasbourg, Djordje Petrovic n’a pas été rappelé, ce qui soulève des doutes sur sa place dans le projet à long terme. Parallèlement, la direction sportive continue d’opérer un grand ménage, excluant plusieurs joueurs du voyage pour la Coupe du Monde des Clubs.

Parmi eux, trois noms marquants illustrent cette volonté de rupture : Sterling, Felix et Disasi, tous écartés du groupe. Leur absence confirme qu’ils ne sont plus considérés comme des éléments centraux du projet et un départ semble désormais inévitable. Alors que les arrivées de jeunes talents se poursuivent, Chelsea cherche à tourner la page avec fermeté, accélérant la transition vers un effectif plus en phase avec les exigences du nouvel entraîneur. À suivre durant l’été : Chelsea entame une phase décisive de réorganisation avec un effectif à alléger et un projet à stabiliser. Le sort de plusieurs cadres écartés et les choix stratégiques sur le marché des transferts donneront le ton d’un été crucial pour les ambitions du club.