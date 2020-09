Wolverhampton en passe de boucler un dossier à 40M€

La suite après cette publicité

La patte Jorge Mendes est décidément bien présente à Wolverhampton. Avec Nuno Espirito Santo sur le banc, et Ruben Neves, Joao Moutinho ou Rui Patricio comme cadres de l'équipe, le club des Midlands a une grosse identité portugaise. Avec une certaine réussite car les Wolves sont parvenus à s'installer dans la première moitié du classement de Premier League.

En quête de renfort pour passer un nouveau cap et jouer concrètement les places européennes, le dernier 7e du championnat va de nouveau piocher au Portugal pour son mercato estival. Et Record annonce un transfert record : un deal à 40 millions d'euros avec le FC Porto afin de s'attacher les services de Fabio Silva, jeune attaquant de 18 ans. L'an dernier, le jeune portugais a été titulaire à 4 reprises (18 apparitions au total) et a marqué 3 buts.