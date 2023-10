L’entraîneur de Grêmio confirme le départ de Luis Suárez

Luis Suárez va connaître une troisième expérience depuis son départ de l’Atlético de Madrid en 2022. Après avoir connu un retour en fanfare dans son club formateur du Club Nacional, puis un passage réussi au Brésil à Grêmio malgré quelques blessures (41 matches, 17 buts, 12 passes décisives), l’Uruguayen de 36 ans va quitter le club de Porte Alegre à la fin de l’année, a annoncé son entraîneur Renato Gaucho en conférence de presse.

«Luis Suárez partira à la fin de cette année et ne continuera pas avec nous (son contrat court jusqu’en décembre 2024). Il nous manquera car c’est un joueur irremplaçable, a révélé l’entraîneur brésilien. J’ai eu un énorme privilège de pouvoir travailler avec lui. Luis Suárez terminera ainsi son aventure au Brésil avec tous les honneurs. Il est arrivé en janvier de cette année et a montré que son instinct de buteur était toujours intact. » Ces dernières semaines, la presse espagnole avançait un potentiel départ d’El Pistolero pour l’Inter Miami, où se trouvent aujourd’hui ses anciens coéquipiers Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba.