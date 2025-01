Bayern Munich : Mathys Tel est dans l’impasse

Lors de l’été 2022, le Bayern Munich a surpris son monde. Déboursant 20 millions d’euros hors bonus pour recruter l’attaquant français Mathys Tel alors que ce dernier n’avait disputé que 81 minutes (10 apparitions) avec le Stade Rennais au niveau professionnel, le club bavarois avait frappé un gros coup en pariant sur le long terme. Un choix intéressant puisque le natif de Sarcelles a vite montré des qualités évidentes. Après 6 buts en 28 matches pour sa première saison et 10 buts ainsi que 6 offrandes en 41 rencontres pour son deuxième exercice en terres bavaroises. Une évolution logique pour l’attaquant de 19 ans qui arrivait à se montrer malgré un Harry Kane indéboulonnable à la pointe de l’attaque. Capable d’évoluer dans le couloir, Mathys Tel s’est adapté à ce rôle depuis déjà plusieurs mois mais cela ne suffit plus.

Cette saison, Mathys Tel ne compte que 13 apparitions avec le Bayern Munich pour seulement une offrande. Disputant 396 minutes de jeu, l’attaquant tricolore est en régression sur son temps d’apparition et retrouve une situation vécue lors de sa première saison. Si à l’époque, il n’avait que 17 ans et cela n’avait rien d’inquiétant, c’est désormais bien plus grave pour le joueur dont le contrat court jusqu’en juin 2029 (il a prolongé en mars dernier). Depuis une apparition contre Hoffenheim (5-0) le 15 janvier dernier où il a distillé sa seule action décisive de la saison avec sa passe sur le but du 4-0 pour Leroy Sané, Mathys Tel a enchaîné trois matches de suite sur le banc sans entrer sur le terrain, que ce soit face au VfL Wolfsbourg (3-2), au Feyenoord (défaite 3-0) et à Fribourg (2-1).

Un retournement de situation ?

Cette situation de Mathys Tel qui se confirme depuis le début de la saison a mis de nombreux clubs en émoi. C’est le cas notamment du Werder Brême qui s’est manifesté en premier mais aussi le RB Leipzig et Villarreal comme nous vous l’avons révélé. Par la suite, une rumeur est venue, celle qui évoquait un échange assez fou entre Christopher Nkunku et Mathys Tel mais le dossier impliquant Chelsea et le Bayern Munich n’est pas allé au bout. Directeur sportif du club bavarois, Max Eberl avait d’ailleurs expliqué que la volonté du joueur était toujours de s’imposer au Bayern Munich : «le temps de jeu est extrêmement important. Peut-être qu’en janvier, il y aura une opportunité de trouver un prêt approprié pour un ou deux joueurs. Dans le cas de Mathys, il est dans nos plans pour toute la saison.»

«Nous avons eu des discussions avec lui et son agent. L’équipe en attaque est bien pourvue, mais pas trop profonde. Si nous le prêtons sans le remplacer, nous aurons des problèmes. Mathys s’est engagé avec nous. Il a dit qu’il voulait rester et être performant», a-t-il poursuivi. Pour autant, le mercato n’est pas encore terminé et la situation sportive toujours compliquée de Mathys Tel pourrait encore changer d’ici la fin de la fenêtre des transferts comme l’a notamment souligné le journaliste italien Fabrizio Romano. Chelsea est toujours placé en cas de transfert alors que 7 formations ont demandé un prêt du joueur. Mathys Tel a bien toutes les cartes en main pour son avenir. Toutefois, sa situation toujours aussi compliquée au Bayern Munich peut le faire changer d’avis. Les prochains jours seront cruciaux pour l’ancien du Stade Rennais.