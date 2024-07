L’OM va enfin se séparer de Jordan Amavi

L’Olympique de Marseille va enfin réussir à se débarrasser d’un indésirable. Depuis plus de trois ans maintenant, Jordan Amavi n’est plus désiré dans le club phocéen et ses différents prêts n’ont convaincu personne. Sous contrat jusqu’en 2025, il avait été prêté du côté de Brest la saison dernière. Mais entre des blessures, et un niveau de jeu pas convaincant, en plus d’une concurrence avec Bradley Locko, le défenseur de 30 ans n’avait joué que deux petits matches sous les couleurs du SB29 (1 but). Pas de quoi convaincre la direction de le conserver. Du moins dans un premier temps.

Car après être revenu à la Commanderie, et placé dans le loft des indésirables, Jordan Amavi va finalement bien quitter l’OM. Selon les informations de La Provence, Brest va bien récupérer définitivement le latéral gauche de 30 ans qui disputera donc la Ligue des Champions la saison prochaine. Si le quotidien évoque bien un transfert définitif, il ne parle pas d’une éventuelle indemnité de transfert. Marseille va donc enfin se libérer d’un joueur qui a débarqué en 2017 sur la Canebière.