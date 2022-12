Avant-match France-Maroc en direct : Rabiot reste à l'hôtel, surprise dans la compo du Maroc !

Grosse surprise dans la composition du Maroc. El Yamiq est titularisé, alors que Saiss et Aguerd sont présents. Walid Regragui aurait donc choisi d'aligner une défense à 5 pour affronter les Bleus. Amallah fait les frais de ce choix.

🚨تشكيلة المنتخب الوطني أمام منتخب فرنسا



Atlas Lions Line-up for the Semi-Finals against France 🇫🇷#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/WvUZLP83Cd