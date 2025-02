La crise s’installe au RC Lens !

Rien ne va plus à Lens. Après un nouveau revers contre Nantes (3-1) ce dimanche 23 février, l’équipe nordiste poursuit sa série de contre-performances, avec seulement trois victoires, un match nul et six défaites lors de ses dix dernières sorties. Cette dynamique négative, aggravée par une élimination précoce en Coupe de France, plonge les Sang et Or dans la crise. Le jeu produit par l’équipe ces dernières semaines est au centre des critiques, et même le technicien lensois admet que la qualité de jeu attendue n’est pas au rendez-vous sur le terrain.

« On se met en difficulté, on a une vraie occasion de passer devant pour mener 1-0. On ne le fait pas et une minute plus tard, leur but nous fait mal. Est-ce qu’il y a faute ou pas ? Je vous laisse en débattre. On revient dans le match à 2-1, on prend encore un rouge. On a une occasion pour faire 2-2, on ne marque pas et ils passent à 3-1. La première période n’était pas au niveau, que ce soit l’engagement, l’état d’esprit ou le plan technique. Je n’arrive pas à m’expliquer le scénario. Quand tu es dans un creux comme on l’est, il faut rester exigeants et solidaires », a lâché Will Still au micro de DAZN, après la rencontre face à Nantes. Pour le milieu de terrain lensois, Neil El Aynaoui, le constat est aussi le même : «On passe une période assez compliquée. On passe à côté de notre première période. On revient avec de bonnes intentions en deuxième. Ce carton rouge nous fait un peu mal. On était bien revenu. Même à dix, on avait la possibilité de revenir. Maintenant, il faut vite aller de l’avant. On espérait l’emporter après les deux défaites contre Nice et Strasbourg. Il faut vite passer à autre chose, rester unis dans ces moments. Il faut simplement travailler.»

Une crise de résultat qui s’installe

L’irrégularité, accentuée par les suspensions et les blessures, rend la situation encore plus complexe, comme l’admet le coach lensois : «Ce n’est pas facile, il y a un équilibre à retrouver. Là, on est en compétition, on n’a pas le temps de chercher. Il faut faire au plus vite. On travaille, mais ce n’est pas encore la bonne "recette". C’est difficile de trouver de la continuité avec les suspensions. On ne va pas se plaindre. On est dans les difficultés, il faut rester patient, encouragé par l’état d’esprit qu’on a eu à 10 contre 11 aujourd’hui. On essaie de retrouver notre jeu, avec des profils différents. Il faut s’adapter, trouver une nouvelle ligne directrice. Mais même quand on le trouve, on fait des erreurs évitables.» Dans ce contexte difficile, la question de la confiance et des repères se pose également. Still admet qu’il est difficile de trouver une stabilité mentale dans de telles circonstances. «Il y a un manque de confiance, de repères. Je sais qu’on est jugé sur le court-terme. Pour mon cas, ce n’est pas à moi qu’il faut poser la question. Je suis concentré sur le fait de prendre des points», commente-t-il.

Le mercato hivernal n’a pas non plus été favorable au RC Lens, avec plusieurs départs importants ayant fragilisé l’effectif. Brice Samba, Abdukodir Khusanov, Kevin Danso et Przemyslaw Frankowski, des joueurs clés, ont quitté le club, et leur absence a clairement impacté les performances de l’équipe. Ces départs, motivés par des impératifs financiers, ont laissé des vides que les Sang et Or peinent à combler sur le terrain. Will Still n’a pas manqué de critiquer ces choix. « Il faut être honnête, être juste dans ce qu’on dit et ce qu’on fait. Le mercato (d’hiver) ici a été presque vu comme un mercato estival. Sauf que l’été, tu as sept ou huit semaines pour préparer une saison et tu as du temps pour mettre des choses en place. Là, on est en plein milieu d’une saison, il y a quatre ou cinq titulaires qui sont partis. J’observe juste les faits. Il faut être réaliste avec ce qu’on veut faire. Et la réalité, c’est qu’on veut essayer de gagner le prochain match. » À ce stade, le RC Lens se trouve à un tournant décisif et devra rapidement retrouver de la cohésion pour espérer redresser la barre. Après une troisième défaite consécutive, l’Europe semble s’éloigner.