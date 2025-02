Will Still tape du poing sur la table et enterre les espoirs européens du RC Lens

Depuis le début de saison, le RC Lens est dans la course pour les places européennes. Fort d’un passif impressionnant depuis leur remontée en Ligue 1 avec plusieurs qualifications pour les coupes européennes, les Sang et Or entendaient bien perpétuer leur nouvelle tradition européenne en se qualifiant encore pour une Coupe d’Europe à l’issue de la saison. Encore sixième à la fin du mercato d’hiver, le club artésien connaît pourtant un inquiétant trou d’air lors des deux dernières journées avec deux défaites. Déjà battus à Nice la semaine passée, les coéquipiers d’Adrien Thomasson se sont inclinés à domicile ce dimanche contre Strasbourg (0-2). Un revers inquiétant et qui résulte d’un match morose de la part des Lensois qui, malgré un début de rencontre de qualité, ont laissé la main aux Alsaciens au fil des minutes.

Secoués en fin de rencontre après l’expulsion de Deiver Machado (72e), les pensionnaires du stade Bollaert ont été piqués par deux fois en fin de rencontre. Un deuxième revers de suite qui a provoqué l’ire de Will Still. N’hésitant pas à dire ce qu’il pense, le tacticien belge a tout simplement enterré les espoirs européens de ses supporters en conférence de presse d’après-match : « je pense qu’il faut arrêter de parler du classement et des possibles places européennes, il faut juste se concentrer sur le prochain match. Et si on parvient à prendre des points sur le prochain match, on essaiera de prendre des points sur le suivant et au final, on verra bien où on termine. Mais il est devenu important… pas urgent mais on doit prendre des points, avec tous les chantiers qu’il y a. Ça ne nous démotive pas, ça ne change rien à la donne qu’on connaissait déjà. C’est à moi, à nous de trouver l’équilibre qu’il faut, de trouver les leviers pour faire avancer l’équipe. »

Will Still n’a pas apprécié le mercato hivernal du RC Lens

Dès lors, il s’agit de comprendre pourquoi Lens ne fait plus peur depuis quelques semaines. Et la raison de cette méforme semble toute trouvée avec le mercato hivernal. Alors que Kevin Danso, Abdukodir Khusanov, Przemysław Frankowski et Brice Samba ont plié bagage, l’effectif lensois a été fortement affaibli malgré le recrutement de plusieurs jeunes joueurs inexpérimentés en Ligue 1. Une raison pour laquelle Lens patine selon Still : « il faut être honnête, être juste dans ce qu’on dit et ce qu’on fait. Le mercato (d’hiver) ici a été presque vu comme un mercato estival. Sauf que l’été, tu as sept ou huit semaines pour préparer une saison et tu as du temps pour mettre des choses en place. Là, on est en plein milieu d’une saison, il y a quatre ou cinq titulaires qui sont partis. J’observe juste les faits. Il faut être réaliste avec ce qu’on veut faire. Et la réalité, c’est qu’on veut essayer de gagner le prochain match. »

Visiblement remonté, l’ancien entraîneur de Reims en a remis une couche et a encore expliqué que son Lens n’était pas vraiment armé pour atteindre les objectifs qui ont été fixés en début de saison : « si on parvient à enchaîner une série de matchs en prenant des résultats et des points, on pourra alors regarder où on est à la fin. Mais il ne faut pas se donner d’illusions ou être irréaliste, il faut fixer des objectifs clairs et proches là maintenant, ne pas regarder trop loin dans le futur. (…) On fait dans la logique des choses, j’essaie de respecter tout le monde, de trouver l’équilibre qu’il faut. L’équilibre n’était pas immonde mais on ne peut pas se permettre de commettre les erreurs qu’on a commises. » Reste à savoir si le Lens de Will Still saura rebondir la semaine prochaine à Nantes.