Rennes : une grande vague de départs se profile à l'horizon

Depuis hier soir, le dossier Eduardo Camavinga a complètement été relancé. Lié au Stade Rennais jusqu’en 2022, le milieu de terrain de 18 ans aurait annoncé à ses dirigeants qu’il ne comptait pas prolonger son bail et qu’il souhaitait plier bagage dès cet été pour rejoindre la troupe du Paris Saint-Germain. Une mauvaise nouvelle pour les Rouge-et-Noir. Mais Camavinga n’est pas le seul en passe de quitter l’Ille-et-Vilaine. Ouest France dresse en effet la liste des éléments ayant leurs valises déjà prêtes ou sur le point d’être faites.

Le premier à avoir mis les voiles est l’attaquant Jordan Siebatcheu, définitivement recruté par les Young Boys en échange d’un chèque d’environ 2,5 M€. Viennent ensuite les joueurs dont le contrat expire en juin prochain. Après trois saisons en Bretagne, Clément Grenier (30 ans) a annoncé qu’il ne prolongera pas. Devenu remplaçant de luxe ces deux dernières saisons, l’ancien Lyonnais a joué 93 matches sous le maillot rennais. Idem pour le défenseur Damien Da Silva.

Arrivé à Rennes en même temps que Grenier, l’ex-Caennais de 33 ans se serait déjà engagé avec l’Olympique Lyonnais. Un contrat de deux ans est évoqué. Lié au club jusqu’en 2022, Romain Del Castillo (25 ans) est lui aussi sur le départ. « Le club ne souhaite pas forcément le conserver. Pour tout le monde, c’est mieux qu’il parte cette année », a confié l’entourage du joueur au quotidien. Un constat que partage sans doute James Lea Siliki.

Plusieurs joueurs s'interrogent

Très peu utilisé en Ligue 1 (7 apparitions), l’attaquant de 25 ans a un contrat jusqu’en 2023, mais n’entre pas dans les plans de Bruno Genesio. Viennent ensuite les éléments dont le futur est un peu plus incertain. À 32 ans, Steven Nzonzi s’interroge. Nous vous révélions que le SRFC aimerait bien conserver le milieu prêté par l’AS Roma (un contrat de deux ans lui a été proposé). Cependant, il a des courtisans en Angleterre.

Espoir du club, Brandon Soppy (19 ans) pourrait, de son côté, être contraint d’aller voir ailleurs. Il ne lui reste plus qu’un an de contrat et Genesio ne l’a quasiment pas fait jouer depuis son arrivée (4 matches). Pour éviter de le voir filer gratuitement l’an prochain, Rennes pourrait donc le vendre cette année. Dépassé par Adrien Truffert dans la hiérarchie des latéraux gauche, Faitout Maouassa se pose lui aussi des questions à un an de la fin de son bail. Enfin, plusieurs joueurs prêtés (Jérémy Gélin, M’baye Niang) devront également se chercher un nouveau port d’attache.