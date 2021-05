Rennes veut conserver Steven N'Zonzi

« Je me sens bien ici, je suis en France. J'ai beaucoup été à l'étranger et c'est un club qui travaille très bien, qui m'a agréablement surpris. Et je ne suis pas loin de Paris (où vivent ses proches), donc il y a pas mal de choses positives dans le contexte rennais», avait déclaré Steven N'Zonzi dans les colonnes de L'Equipe à propos de son avenir en avril dernier. Devenu une pièce importante dans l'effectif du Stade Rennais depuis son arrivée en janvier 2020, Steven N'Zonzi n'a pas encore tranché sur son avenir. Mais une chose est sûre, le club breton aimerait bien conserver son milieu défensif.

La volonté des Rennais s'est matérialisée par une offre orale de prolongation de contrat de deux saisons proposée à l'international français de 32 ans, à condition que le joueur puisse résilier son contrat avec l'AS Roma. De son côté, Steven N'Zonzi prend le temps de la réflexion. Pour pouvoir le conserver, le natif de La Garenne-Colombes doit d'abord régler avec sa situation avec les Giallorossi. D'autant plus que des écuries étrangères, notamment en Angleterre, sont toujours intéressées par son profil.